О нас
Report Georgia
Аудио новости

Страны ЕС отказались массово принимать беженцев из Афганистана

Страны ЕС отказались массово принимать беженцев из Афганистана Ни одно из государств Евросоюза не согласилось принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана. Глубокое разочарование этим фактом выразил глава Европейского парламента Давид Сассоли, выступая в среду на форуме по стратегической безопасности в словен
Другие страны
1 сентября 2021 г. 15:20
Страны ЕС отказались массово принимать беженцев из Афганистана

Ни одно из государств Европейского союза не согласилось принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана. Глубокое разочарование этим фактом выразил глава Европейского парламента Давид Сассоли, выступая на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я глубоко разочарован вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое. Все думают только о тех афганцах, кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности сегодня. Мы не можем притворяться, как будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии [военной кампании США, продолжавшейся с 2001], разделяя ее цели и задачи", - сказал Сассоли.

На состоявшемся 31 августа в Брюсселе экстренном заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел было принято решение не допустить повторения миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда в ЕС прибыло больше миллиона нелегальных мигрантов. Министры заявили, что Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу. С этой целью Брюссель намерен оказать большую поддержку странам региона, которые будут принимать беженцев. Помимо этого, ЕС будет укреплять охрану своих внешних границ, а все случаи предоставления убежища выходцам из Афганистана будут рассматриваться точечно в индивидуальном порядке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU countries refuse to accept refugees from Afghanistan

Самое важное

Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
30 августа 2021 г. 10:37
Обнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
ФотоОбнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
30 августа 2021 г. 10:18
Президенту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
29 августа 2021 г. 23:19
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
29 августа 2021 г. 14:37
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
28 августа 2021 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi