ЕП проголосовал за запрет на въезд в ЕС по выданным в ряде регионах паспортам РФ

Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.

Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за соответствующее предложение проголосовал 531 депутат, 7 выступили против, еще 34 воздержались.

"В целях обеспечения единой визовой политики и единого подхода к проверкам, которым подвергаются лица, пересекающие внешние границы, никакие российские документы, выданные на территории, или лицам, проживающим в занятых Россией областях или территориях в Украине или на отколовшихся от Грузии территориях, не должны приниматься в качестве действительных документов, обеспечивающих выдачу визы и пересечение внешних границ", - говорится в поддержанном европарламентариями документе.

Исключения должны быть сделаны и для тех, кто "был несовершеннолетним или официально недееспособным в момент выдачи документа". "Тем не менее, лица, спасающиеся от конфликта в Украине, по-прежнему смогут въезжать в ЕС по гуманитарным соображениям", - уточнила пресс-служба Европарламента.