ЕП принял резолюцию о создании военного трибунала в отношении Путина и Лукашенко

Европарламент (ЕП) призвал к созданию военного трибунала в отношении России и Беларуси по событиям в Украине. Соответствующая резолюцию в четверг приняли на сессии ЕП в Страсбурге.

Европарламент (ЕП) призвал к созданию военного трибунала в отношении России и Беларуси по событиям в Украине. Соответствующая резолюцию в четверг приняли на сессии ЕП в Страсбурге.

Как передает Report, об этом сообщили в Европарламенте.

За резолюцию проголосовали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 воздержались.

В нем отмечается, что расследования должно касаться не только президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко, но и политического и военного руководства России и Беларуси, которые поддерживают действия российской стороны.

На прошлой неделе первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в ООН, что в этом году Киев намерен представить соответствующую резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН. 17 января идеей о проведении "трибунала" в отношении России поделилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе.