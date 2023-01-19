О нас

ЕП принял резолюцию о создании военного трибунала в отношении Путина и Лукашенко

ЕП принял резолюцию о создании военного трибунала в отношении Путина и Лукашенко Европарламент (ЕП) призвал к созданию военного трибунала в отношении России и Беларуси по событиям в Украине. Соответствующая резолюцию в четверг приняли на сессии ЕП в Страсбурге.
Другие страны
19 января 2023 г. 16:38
ЕП принял резолюцию о создании военного трибунала в отношении Путина и Лукашенко

Европарламент (ЕП) призвал к созданию военного трибунала в отношении России и Беларуси по событиям в Украине. Соответствующая резолюцию в четверг приняли на сессии ЕП в Страсбурге.

Как передает Report, об этом сообщили в Европарламенте.

За резолюцию проголосовали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 воздержались.

В нем отмечается, что расследования должно касаться не только президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко, но и политического и военного руководства России и Беларуси, которые поддерживают действия российской стороны.

На прошлой неделе первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в ООН, что в этом году Киев намерен представить соответствующую резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН. 17 января идеей о проведении "трибунала" в отношении России поделилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti Rusiya ilə bağlı xüsusi tribunalın yaradılması barədə qərar qəbul edib

Самое важное

МИД Азербайджана ответил председателю Комитета министров Совета Европы
МИД Азербайджана ответил председателю Комитета министров Совета Европы
19 января 2023 г. 17:51
Азербайджан призвал международное сообщество осудить экологический террор Армении
Азербайджан призвал международное сообщество осудить экологический террор Армении
19 января 2023 г. 11:49
Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему Направление новых энергетических реалий
Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в заседании круглого стола на тему "Направление новых энергетических реалий"
18 января 2023 г. 21:00
Президент Азербайджана: Поздравляем наших китайских друзей с Новым годом по китайскому календарю
Президент Азербайджана: Поздравляем наших китайских друзей с Новым годом по китайскому календарю
18 января 2023 г. 20:57
Ильхам Алиев: Экономический рост Китая очень важен для такой страны, как Азербайджан
Ильхам Алиев: Экономический рост Китая очень важен для такой страны, как Азербайджан
18 января 2023 г. 20:55
Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене
Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене
18 января 2023 г. 20:54
Цель Азербайджана - удвоить экспорт газа на европейский рынок за пять лет
Цель Азербайджана - удвоить экспорт газа на европейский рынок за пять лет
18 января 2023 г. 20:50
Президент Азербайджана: Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди
Президент Азербайджана: Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди
18 января 2023 г. 20:50
Президент: В начале нашего пути к энергетической безопасности мы создали хороший инвестиционный климат
Президент: В начале нашего пути к энергетической безопасности мы создали хороший инвестиционный климат
18 января 2023 г. 20:42
Президент: У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом
Президент: У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом
18 января 2023 г. 20:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi