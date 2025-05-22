ЕП одобрил повышение пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из РФ и Беларуси

Европарламент в четверг проголосовал за повышение пошлин на ввоз отдельных видов сельхозпродукции и удобрений из России и Беларуси.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".
В январе Еврокомиссия предложила ввести 50-процентную адвалорную пошлину на оставшийся сельскохозяйственный импорт из России и Беларуси. Решение будет распространяться на азотные и сложные удобрения, а также сахар, уксус, муку и корма для животных.
Для удобрений предусмотрено поэтапное повышение пошлин в течение трех лет до заградительного уровня.