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ЕП одобрил повышение пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из РФ и Беларуси

ЕП одобрил повышение пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из РФ и Беларуси Европарламент в четверг проголосовал за повышение пошлин на ввоз отдельных видов сельхозпродукции и удобрений из России и Беларуси.
Другие страны
22 мая 2025 г. 13:57
ЕП одобрил повышение пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из РФ и Беларуси

Европарламент в четверг проголосовал за повышение пошлин на ввоз отдельных видов сельхозпродукции и удобрений из России и Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

В январе Еврокомиссия предложила ввести 50-процентную адвалорную пошлину на оставшийся сельскохозяйственный импорт из России и Беларуси. Решение будет распространяться на азотные и сложные удобрения, а также сахар, уксус, муку и корма для животных.

Для удобрений предусмотрено поэтапное повышение пошлин в течение трех лет до заградительного уровня.

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