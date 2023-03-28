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ЕП готовит пакет законов по борьбе с обходом санкций "российскими олигархами"

ЕП готовит пакет законов по борьбе с обходом санкций "российскими олигархами" Комитеты Европарламента по экономике и внутренним вопросам проводят промежуточное голосование по пакету законов в рамках борьбы с отмыванием денег, которые "закроют лазейки" для крупных российских бизнесменов, находящихся под европейскими санкциями.
Другие страны
28 марта 2023 г. 15:06
ЕП готовит пакет законов по борьбе с обходом санкций российскими олигархами

Комитеты Европарламента по экономике и внутренним вопросам проводят промежуточное голосование по пакету законов в рамках борьбы с отмыванием денег, которые "закроют лазейки" для крупных российских бизнесменов, находящихся под европейскими санкциями.

Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом сообщает фракция "Европейская народная партия" (ЕНП).

По словам представителя партии в Европарламенте Людека Нидермайера, борьба с отмыванием денег до сих пор "лучше работала на бумаге, чем в реальности", и санкции, принятые в отношении российских олигархов, оказались непростым делом для властей государств-членов.

Он подчеркнул, что с принятием нового пакета санкций будет закрыто "множество лазеек, которые слишком облегчают жизнь отмывающим деньги". В ЕП выявят конечных бенефициаров компаний, недвижимого имущества и земель, и выяснят не только владельцев дорогостоящих активов, таких как яхты или частные самолеты, но и то, как эти активы были приобретены.

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