О нас

Энтони Блинкен сообщил о смерти своего отца

Энтони Блинкен сообщил о смерти своего отца Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его отец Дональд Блинкен, бывший американский посол в Венгрии, вдохновивший его работать дипломатом, умер.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 10:38
Энтони Блинкен сообщил о смерти своего отца

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его отец Дональд Блинкен, бывший американский посол в Венгрии, вдохновивший его работать дипломатом, умер.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Моя семья потеряла родителя и деда, источник любви и вдохновения - моего отца Дональда Блинкена", - написал дипломат в своем личном аккаунте в Twitter в пятницу.

Он указал, что Дональд Блинкен служил в военно-воздушном корпусе армии США, был послом США, президентом Фонда Марка Ротко и председателем Университета штата Нью-Йорк.

"Отец вдохновил меня на государственную службу. Он жил порядочно, скромно и достойно. Он любил свою жену Веру и свою семью. Он выстроил прекрасную жизнь и подарил мне эту прекрасную жизнь", - отметил госсекретарь США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US secretary of state’s father dies

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
23 сентября 2022 г. 10:36
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
22 сентября 2022 г. 17:05
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
22 сентября 2022 г. 14:41
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
22 сентября 2022 г. 12:52
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
22 сентября 2022 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
21 сентября 2022 г. 21:09
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
21 сентября 2022 г. 19:22
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
21 сентября 2022 г. 19:15
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
21 сентября 2022 г. 19:10
Президент: Никто не может обвинять нас без проведения делимитации
Президент: Никто не может обвинять нас без проведения делимитации
21 сентября 2022 г. 19:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi