Энтони Блинкен сообщил о смерти своего отца

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его отец Дональд Блинкен, бывший американский посол в Венгрии, вдохновивший его работать дипломатом, умер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его отец Дональд Блинкен, бывший американский посол в Венгрии, вдохновивший его работать дипломатом, умер.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Моя семья потеряла родителя и деда, источник любви и вдохновения - моего отца Дональда Блинкена", - написал дипломат в своем личном аккаунте в Twitter в пятницу.

Он указал, что Дональд Блинкен служил в военно-воздушном корпусе армии США, был послом США, президентом Фонда Марка Ротко и председателем Университета штата Нью-Йорк.

"Отец вдохновил меня на государственную службу. Он жил порядочно, скромно и достойно. Он любил свою жену Веру и свою семью. Он выстроил прекрасную жизнь и подарил мне эту прекрасную жизнь", - отметил госсекретарь США.