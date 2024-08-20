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Энтони Блинкен прибыл в Египет для продвижения переговоров по Газе

Энтони Блинкен прибыл в Египет для продвижения переговоров по Газе Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Египет с целью ускорения переговоров о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.
Другие страны
20 августа 2024 г. 15:49
Энтони Блинкен прибыл в Египет для продвижения переговоров по Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Египет с целью ускорения переговоров о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Как сообщает агентство Report со ссылкой на Reuters, перед визитом в Египет Блинкен заявил в Тель-Авиве, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с "промежуточным предложением" США, которое направлено на снижение разногласий между сторонами. В то же время Блинкен призвал ХАМАС рассмотреть это предложение как основу для продолжения переговоров.

В рамках своего визита Блинкен проведет отдельные встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, министром иностранных дел Бадром Абдель Латти и начальником разведки Аббасом Камелем. После этого он отправится в Катар для продолжения переговоров с высокопоставленными катарскими чиновниками.

Ранее в понедельник Блинкен отметил, что усилия Вашингтона по достижению соглашения о прекращении огня в Газе могут стать "вероятно лучшей и, возможно, последней возможностью". По информации СМИ, президент США Джо Байден стремится достичь соглашения до конца недели.

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Версия на английском языке Blinken in Egypt seeking progress towards Gaza ceasefire deal

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