Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Корею, Японию и Францию с 4 по 9 января.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил на своей странице в социальной сети "Х".

По его словам визит Блинкена направлен на подтверждение "важности партнерских отношений США со странами в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии".