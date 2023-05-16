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Энергоатом: РФ существенно увеличила количество солдат на Запорожской АЭС

Энергоатом: РФ существенно увеличила количество солдат на Запорожской АЭС Россия сосредоточила на Запорожской АЭС несколько тысяч вооруженных солдат. Сейчас там их больше, чем персонала станции.
Другие страны
16 мая 2023 г. 21:45
Энергоатом: РФ существенно увеличила количество солдат на Запорожской АЭС

Россия сосредоточила на Запорожской АЭС несколько тысяч вооруженных солдат. Сейчас там их больше, чем персонала станции.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины "Энергоатом" в Telegram.

"На оккупированной россиянами Запорожской АЭС существенно возросло количество вооруженных солдат: сейчас здесь насчитывается более 2 500 военных РФ, и их уже даже больше, чем станционного персонала", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что российская сторона превращает станцию в свою укрепленную военную базу. Количество солдат увеличилось и во временно оккупированном Энергодаре, говорится в публикации.

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