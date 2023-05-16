Энергоатом: РФ существенно увеличила количество солдат на Запорожской АЭС

Россия сосредоточила на Запорожской АЭС несколько тысяч вооруженных солдат. Сейчас там их больше, чем персонала станции.
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"На оккупированной россиянами Запорожской АЭС существенно возросло количество вооруженных солдат: сейчас здесь насчитывается более 2 500 военных РФ, и их уже даже больше, чем станционного персонала", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что российская сторона превращает станцию в свою укрепленную военную базу. Количество солдат увеличилось и во временно оккупированном Энергодаре, говорится в публикации.