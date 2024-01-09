Энергетики во Франции планируют начать забастовку в разгар холодов

Сотрудники энергокомпании EDF во Франции планируют с 15 января начать забастовку из-за низких зарплат.

Сотрудники энергокомпании EDF во Франции планируют с 15 января начать забастовку из-за низких зарплат.

Как передает Report, об этом сообщил генсекретарь Объединение профсоюзов FNME-CGT Фабрис Кудур.

По его словам, участники забастовки будут требовать повышение зарплат в 2024 году.

Накануне переговоры о зарплатах в EDF закончились провалом. Руководство предложило увеличить вознаграждение сотрудников на 1,5% в дополнение к индексации зарплат на 2% во всех отраслях. Профсоюзы же требовали увеличения зарплат сотрудников на 4%. Не добившись результатов, четыре профсоюза работников энергетического сектора обещали направить руководству компании предупреждение о забастовке.

Отметим, что осенью 2022 года в разгар энергетического кризиса в Европе забастовка сотрудников EDF привела к задержкам ремонтных работ на ряде атомных энергоблоков, что создало риск нехватки электроэнергии в стране.