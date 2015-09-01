Демонстранты в Бейруте захватили министерское здание

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Участники уличных акций в Бейруте приступили к захвату правительственных зданий.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в центре ливанской столицы они заняли министерство по делам окружающей среды и требуют немедленной отставки главы этого ведомства Мухаммеда аль-Машнука. Демонстранты заявили, что не уйдут из здания, пока аль-Машнук не покинет свой пост.

На этого министра ливанская общественность возлагает ответственность за "мусорный кризис" в стране. Он продолжается с 13 июля, когда по настоянию экологов была закрыта дамба в Нааме, куда вывозились из города бытовые отходы. Решить проблему утилизации мусора до сих пор не удалось. В результате страна оказалась на грани экологической катастрофы, что послужило причиной массовых протестов со стороны гражданских обществ и молодежи, которые продолжаются с 22 августа.

Активисты стекаются сейчас в центр города на новую акцию протеста.