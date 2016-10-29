Эмомали Рахмон принял участие в строительстве спорной ГЭС

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял личное участие в перекрытии реки Вахш в районе строящейся Рогунской ГЭС в 120 километрах восточнее Душанбе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент, лично сев за руль бульдозера, в течение 1,5 часов принимал участие в процессе перекрытия реки.

Рогунская ГЭС по плану будет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии. Ее каменно-насыпная плотина имеет высоту 325 метров и не имеет аналогов в мире. Дамба плотины будет длиной 1,5 километра, именно сегодня был дан старт возведения дамбы. Стоимость данной ГЭС 4 млрд. долларов, мощность 3,6 тыс. мегаватт. Первая очередь будет сдана в 2018 году.

Отметим, что против строительства ГЭС много лет выступал Узбекистан с трибун международных организаций, чаще всего в ООН, считая, что перекрытие реки приведет к водному кризису в соседних странах.