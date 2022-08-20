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Эмманюэль Макрон посетит Алжир

Эмманюэль Макрон посетит Алжир Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит с официальным визитом Алжир для укрепления отношений между двумя странами.
Другие страны
20 августа 2022 г. 22:20
Эмманюэль Макрон посетит Алжир
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит с официальным визитом Алжир для укрепления отношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщили в Елисейском дворце после состоявшихся телефонных переговоров Макрона с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

"Эта поездка будет способствовать укреплению двусторонних отношений в долгосрочной перспективе, укреплению франко-алжирского сотрудничества перед лицом региональных вызовов, а также продолжению работы по умиротворению в контексте истории", - приводит слова представителя администрации французского лидера агентство.

В марте 2021 года Елисейский дворец объявил о решении рассекретить государственные архивы более чем полувековой давности. Это касается документов, относящихся к эпохе войны в Алжире. В сентябре Макрон объявил о том, что власти разрабатывают закон о "признании и репарации" для воевавших в Алжире на стороне Франции в период с 1954 года по 1962 год представителей ополчения "харки". В октябре он почтил память жертв полицейской операции против алжирских манифестантов 17 октября 1961 года.

Французские историки считают, что в этой войне погибли около 250 тыс. алжирцев. Потери французских войск превысили 25 тыс. убитых и 65 тыс. раненых, а также около 10 тыс. гражданских лиц.

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