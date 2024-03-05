Эмиссар США заявил, что военная эскалация на границе не отвечает интересам Ливана, Израиля

Соединенные Штаты работают совместно с ливанским правительством над дипломатическим решением, которое позволит восстановить стабильность на ливано-израильской границе.
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"Военная эскалация на границе не отвечает интересам Ливана и Израиля, - констатировал американский эмиссар. - Нам необходимо достичь сделки о мерах безопасности, которые гарантируют возможность возвращения в свои дома перемещенных лиц по обе стороны границы после прекращения огня".
Касаясь ситуации в секторе Газа, дипломат сообщил, что США прикладывают усилия к установлению перемирия в палестинском анклаве, чтобы осуществить между сторонами обмен пленными. Он подчеркнул, что "прекращение огня в секторе Газа необязательно автоматически распространится на юг Ливана", где идут боевые действия между израильской армией и вооруженной милицией "Хезболлах".
Хокстин провел переговоры в Бейруте со спикером парламента Набихом Берри и встретится позднее с премьер-министром Наджибом Микати. По информации портала Naharnet, советник госдепартамента США передаст ливанскому правительству план урегулирования пограничных проблем, сохраняющихся между Ливаном и Израилем.
По завершении переговоров в Бейруте американский посредник направится в Израиль.