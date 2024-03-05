Эмиссар США заявил, что военная эскалация на границе не отвечает интересам Ливана, Израиля

Соединенные Штаты работают совместно с ливанским правительством над дипломатическим решением, которое позволит восстановить стабильность на ливано-израильской границе.

Соединенные Штаты работают совместно с ливанским правительством над дипломатическим решением, которое позволит восстановить стабильность на ливано-израильской границе.

Как передает Report , об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте старший советник Госдепартамента США Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах между Ливаном и Израилем.

"Военная эскалация на границе не отвечает интересам Ливана и Израиля, - констатировал американский эмиссар. - Нам необходимо достичь сделки о мерах безопасности, которые гарантируют возможность возвращения в свои дома перемещенных лиц по обе стороны границы после прекращения огня".

Касаясь ситуации в секторе Газа, дипломат сообщил, что США прикладывают усилия к установлению перемирия в палестинском анклаве, чтобы осуществить между сторонами обмен пленными. Он подчеркнул, что "прекращение огня в секторе Газа необязательно автоматически распространится на юг Ливана", где идут боевые действия между израильской армией и вооруженной милицией "Хезболлах".

Хокстин провел переговоры в Бейруте со спикером парламента Набихом Берри и встретится позднее с премьер-министром Наджибом Микати. По информации портала Naharnet, советник госдепартамента США передаст ливанскому правительству план урегулирования пограничных проблем, сохраняющихся между Ливаном и Израилем.

По завершении переговоров в Бейруте американский посредник направится в Израиль.