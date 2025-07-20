Эмиссар США: Стороны конфликта на юге Сирии готовятся к обмену пленными

Стороны вооруженного конфликта в сирийской провинции Эс-Сувейда окончательно прекратили боестолкновения и готовятся к обмену пленными.

Стороны вооруженного конфликта в сирийской провинции Эс-Сувейда окончательно прекратили боестолкновения и готовятся к обмену пленными.

Как передает Report, с таким утверждением выступил спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Барак.

"В 17:00 по местному времени (18:00 по бакинскому времени) все стороны конфликта перешли к полному прекращению боевых действий. Следующим важнейшим шагом на пути к устойчивой деэскалации должен стать обмен пленными и заложниками, подготовка к которому ведется в настоящий момент", - написал Барак в X. По его мнению, "единственный способ снизить уровень напряженности - это заключение соглашения о прекращении огня, обеспечение защиты мирного населения и ввоза гуманитарной помощи" в районы, пострадавшие от вооруженного конфликта.