Представитель США обсудит в Бейруте ситуацию на Ближнем Востоке и обмен пленными

Старший советник Госдепа США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах между Ливаном и Израилем, прибудет в ближайшие часы в Бейрут.

Старший советник Госдепа США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах между Ливаном и Израилем, прибудет в ближайшие часы в Бейрут.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Al Nashra.

По его информации, представитель Госдепа будет принят спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати. Основное внимание на переговорах будет уделено прекращению военной эскалации на ливано-израильской границе.

Как передала газета Nida al-Watan, он встретится также с генералом Аббасом Ибрагимом, бывшим начальником Управления общей безопасности Ливана. По ее сведениям, Ибрагим принимает участие в секретных контактах с радикальным движением ХАМАС с целью освобождения заложников, захваченных 7 октября.

20 октября боевики ХАМАС освободили двух американок Джудит Раанан и ее дочь Натали.