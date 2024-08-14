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Эмиссар правительства КНР Ли Хуэй обсудил украинский кризис с Ватиканом

Эмиссар правительства КНР Ли Хуэй обсудил украинский кризис с Ватиканом Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в среду по телефону обсудил украинский кризис со специальным папским посланником по Украине кардиналом Маттео Дзуппи.
Другие страны
14 августа 2024 г. 17:28
Эмиссар правительства КНР Ли Хуэй обсудил украинский кризис с Ватиканом

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в среду по телефону обсудил украинский кризис со специальным папским посланником по Украине кардиналом Маттео Дзуппи.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД Китая.

"Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в украинском кризисе и о процессе мирных переговоров", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что Ли Хуэй "дал высокую оценку последовательной приверженности Ватикана посредничеству в урегулировании украинского кризиса и оказанию гуманитарной помощи". Он указал на важность китайско-бразильского консенсуса из шести пунктов.

По сведениям МИД КНР, Зуппи от имени Папы Франциска поблагодарил китайское правительство за неустанные усилия по продвижению мира и диалога". Он отметил позитивную роль указанного документа по урегулированию кризисной ситуации в Украине, опубликованного Китаем и Бразилией.

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