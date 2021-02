Эмиратский зонд Hope прислал первое фото Марса

Эмиратский зонд Hope ("Надежда") отправил свой первый снимок Марса.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Правитель прикрепил сделанный арабским зондом снимок и подписал, что он был снят с высоты 25 тыс. км над "поверхностью Красной планеты".

20 июля с космодромa на островe Танэгасима стартовала японская ракетa-носитель H-IIA c космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" для изучения Марсa. Запуск был намечен еще на 15 июля, однако не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий.

Аппарат весом около 1 350 кг был создан при сотрудничестве Космического агентствa ОАЭ, Космического центрa имени Мухаммеда бен Рашида и трех американскиx университетов.

9 февраля автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска. ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса.