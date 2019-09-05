Эмиратские военные прибыли в Аден для поддержки сепаратистов

Эмиратские дополнительные военные силы прибыли в город Аден на юге Йемена для поддержки сил Переходного совета Южного Йемена.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник во властях провинции Аден.

Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.

По словам источника, около 70 эмиратских военных машин были доставлены на борту судна в Аден и размещены в военном лагере сил "Пояса безопасности", лояльных Переходному совету Южного Йемена.

В свою очередь, йеменский военный источник сообщил РИА Новости, что армия Йемена доставила в среду танки, реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия в город Атак - административный центр провинции Шабва.