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Emirates возобновит полеты в Иорданию, Ирак и Ливан

Emirates возобновит полеты в Иорданию, Ирак и Ливан Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates приняла решение возобновить полеты в течение дня в Иорданию, Ирак и Ливан.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 18:31
Emirates возобновит полеты в Иорданию, Ирак и Ливан

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates приняла решение возобновить полеты в течение дня в Иорданию, Ирак и Ливан.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил представитель перевозчика.

"Мы возобновляем наши регулярные рейсы в и из Иордании, Ливана и Ирака со второй половины дня 14 апреля, поскольку ранее эти страны открыли свое воздушное пространство", - говорится в сообщении. Представитель Emirates отметил, что авиакомпания "внимательно следит за ситуацией и координирует свои действия с соответствующими органами власти".

Ранее власти Иордании, Ирака и Ливана решили открыть свое воздушное пространство после введенных ограничений. Несмотря на это, эмиратские авиакомпании Emirates, Etihad Airways и Flydubai отменили или отложили некоторые рейсы, запланированные на 14 апреля.

Представитель Etihad Airways сообщил ТАСС, что авиакомпания планирует возобновить регулярные рейсы из Абу-Даби в Тель-Авив, Амман и Бейрут 15 апреля. При этом в заявлении перевозчика отмечалось, что из-за временного закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока "все еще может возникнуть риск некоторых перебоев".

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