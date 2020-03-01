​Emirates просит сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса

Эмиратская холдинговая компания The Emirates Group, являющаяся владельцем авиакомпании Emirates, просит сотрудников уйти в отпуск в связи с экономическими потерями, вызванными распространением коронавируса (COVID-19).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо руководства компании сотрудникам.

"Особой проблемой для нас сейчас является необходимость справиться с воздействием COVID-19", - говорится в письме. По информации агентства, из-за распространения COVID-19 компания наблюдает "ощутимое замедление темпов экономического роста".

В Emirates рекомендовали взять оплачиваемый отпуск работникам, имеющим такую возможность. Также сотрудникам, чьи обязанности не связаны с оперативной деятельностью, предложено уйти в отпуск за свой счет.