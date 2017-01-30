Emirates Airlines изменила состав экипажей на рейсах в США после указа Трампа об ограничении въезда

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Авиакомпания Emirates пересмотрела состав экипажей на рейсах в США после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий миграционные правила.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в пресс-службе Emirates.

Все запланированные рейсы продолжают работать по графику.

"Мы внесли необходимые коррективы в списки экипажей, чтобы соответствовать последним требованиям", - заявили в пресс-службе.

Emirates ежедневно осуществляет полеты в 11 городов Соединенных Штатов.

Трамп в пятницу, 27 января, подписал указ о прекращении приема сирийских беженцев в США и заморозке на 120 дней программы приема мигрантов из других стран. Из распоряжения президента следовало, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.