Эмир Кувейта распустил созванный вчера парламент

Новый парламент Кувейта, сформированный 1 августа, распустил эмир страны шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Новый парламент Кувейта, сформированный 1 августа, распустил эмир страны шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В состав правительства, указ о формировании которого эмир издал днем ранее, вошли 12 министров. Премьер-министром стал сын главы государства Ахмад Наваф ас-Сабах.

В июне наследный принц Кувейта Машаль аль-Хамад аль-Джабер ас-Сабах объявил о роспуске правительства и призвал к проведению всеобщих выборов.

Кувейт находится в политическом кризисе — министры, большинство которых являются членами монаршей семьи, постоянно сменяют друг друга. Последний роспуск парламента был в мае, после того как в апреле правительство подало прошение об отставке из-за вынесения вотума о недоверии премьер-министру шейху Сабаху Халеду аль-Хамаду ас-Сабаху. Конфликт между избираемым парламентом и назначаемыми эмирами длится уже несколько лет.