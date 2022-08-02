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Эмир Кувейта распустил созванный вчера парламент

Эмир Кувейта распустил созванный вчера парламент Новый парламент Кувейта, сформированный 1 августа, распустил эмир страны шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
Другие страны
2 августа 2022 г. 17:02
Эмир Кувейта распустил созванный вчера парламент

Новый парламент Кувейта, сформированный 1 августа, распустил эмир страны шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В состав правительства, указ о формировании которого эмир издал днем ранее, вошли 12 министров. Премьер-министром стал сын главы государства Ахмад Наваф ас-Сабах.

В июне наследный принц Кувейта Машаль аль-Хамад аль-Джабер ас-Сабах объявил о роспуске правительства и призвал к проведению всеобщих выборов.

Кувейт находится в политическом кризисе — министры, большинство которых являются членами монаршей семьи, постоянно сменяют друг друга. Последний роспуск парламента был в мае, после того как в апреле правительство подало прошение об отставке из-за вынесения вотума о недоверии премьер-министру шейху Сабаху Халеду аль-Хамаду ас-Сабаху. Конфликт между избираемым парламентом и назначаемыми эмирами длится уже несколько лет.

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Версия на английском языке Kuwaiti parliament dissolved
Версия на азербайджанском языке Küveyt parlamenti buraxılıb

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