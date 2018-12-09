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    Эмир Кувейта призвал страны Залива прекратить нападки друг на друга

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах призвал аравийские монархии прекратить нападки в прессе друг на друга в связи с конфликтом с Катаром.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил эмир Кувейта, выступая на открытии 39-го саммита стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 

    "Исходя из нашей позиции сохранить единство стран Персидского залива и содействовать их процветанию, мы призываем остановить информационные кампании, которые нанесли удар по нашим принципам и зародили зерна ненависти в нашем обществе", - сказал эмир Кувейта.

    Его выступление транслировал телеканал "Аль-Ихбария".

    Ранее саудовский король пригласил эмира Катара на саммит стран Персидского залива.

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