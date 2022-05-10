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Эмир Кувейта принял отставку премьера и Кабмина страны

Эмир Кувейта принял отставку премьера и Кабмина страны Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах удовлетворил во вторник прошение об отставке премьер-министра страны и членов его кабинета.
Другие страны
10 мая 2022 г. 12:42
Эмир Кувейта принял отставку премьера и Кабмина страны

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах удовлетворил во вторник прошение об отставке премьер-министра страны и членов его кабинета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило кувейсткое информационное агентство KUNA.

"Эмир Кувейта распорядился принять отставку премьера и министров, входящих в правительство страны", - отмечет агентство. Указывается, что глава эмирата возложил на подавших в отставку главу кабинета и министров обязанности "экстренного управления делами в сложившихся обстоятельствах".

О причинах отставки кабинета Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха информации не приводится. Действовавший до настоящего времени премьер эмирата вступил в должность в середине декабря 2019 года.

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Версия на английском языке Emir of Kuwait accepts resignation of PM, Cabinet

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