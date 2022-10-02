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Эмир Кувейта принял отставку правительства

Эмир Кувейта принял отставку правительства Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны Ахмеда Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха и его правительства.
Другие страны
2 октября 2022 г. 14:14
Эмир Кувейта принял отставку правительства

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны Ахмеда Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха и его правительства.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство KUNA.

Согласно указу эмира, и премьер-министр, и правительство Кувейта продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

До этого отставку одобрил также наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах. Ранее он провел в связи с этим встречу с главой уходящего правительства. Прошение об отставке было подано кабмином в субботу.

Напомним, что 29 сентября в Кувейте прошло голосование на выборах в Национальное собрание (парламент). 50 избранных депутатов займут места в законодательном органе на ближайшие четыре года.

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Версия на английском языке Kuwait's government submits resignation to crown prince
Версия на азербайджанском языке Küveyt əmiri hökumətin istefasını qəbul edib

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