Эмир Кувейта перенес операцию

Эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию

Эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию.

Как передает Report, об этом сообщает Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на заявление министра по делам канцелярии эмира Али Джарраха ас-Сабаха.

Ранее в субботу 18 июля канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства был госпитализирован для медицинских обследований. Сообщалось, что его младший брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства.

По словам министра, эмир перенес в воскресенье утром операцию, она прошла успешно.