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Эмир Кувейта наделил наследного принца полномочием назначить нового премьера

Эмир Кувейта наделил наследного принца полномочием назначить нового премьера Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах наделил наследного принца шейха Машааля аль-Ахмеда ас-Сабаха полномочием назначить нового премьер-министра страны и утвердить кабмин. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в эмирско
Другие страны
16 ноября 2021 г. 18:47
Эмир Кувейта наделил наследного принца полномочием назначить нового премьера

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах наделил наследного принца шейха Машааля аль-Ахмеда ас-Сабаха полномочием назначить нового премьер-министра страны и утвердить кабмин. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в эмирском указе, опубликованном в правительственном вестнике "Эль-Кувейт аль-Яум".

"Указом 1560 принимается отставка главы правительства шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха и его кабмина. Наследный принц шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах наделяется на временной основе рядом конституционных полномочий, в частности издавать законы и указы, утверждать премьер-министра и министров, а также принимать их отставки и отстранять от занимаемых ими должностей", - говорится в документе.

В понедельник эмир делегировал наследному принцу исполнение ряда конституционных полномочий, а днем ранее принял отставку правительства страны во главе с Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

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