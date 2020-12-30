Эмир Катара сделал прививку от COVID-19

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в среду привился от коронавируса, фотографию в момент вакцинации эмир разместил на своей странице в Instagram.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в среду привился от коронавируса, фотографию в момент вакцинации эмир разместил на своей странице в Instagram.

"Сегодня я получил прививку от COVID-19 и желаю всем оставаться в безопасности и быть защищенными во время пандемии", - указал эмир в подписи к снимку.

Отметим, что первый этап вакцинации от коронавируса вслед за другими странами региона начался в Катаре 23 декабря и закончится 31 января 2021 года. Прививку сразу же сделали все руководители в министерстве здравоохранения страны. В первую очередь вакцинация предназначена для людей пожилого возраста, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и рискует заразиться при взаимодействии с больными коронавирусом.