О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эмир Катара примет участие в саммите стран Персидского залива

Эмир Катара примет участие в саммите стран Персидского залива Впервые с 2017 года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в саммите лидеров арабских стран Персидского залива, который пройдет в саудовской провинции Эль-Улаа во вторник, чтобы завершить более чем трехлетний конфликт с соседними странами.
Другие страны
5 января 2021 г. 02:27
Эмир Катара примет участие в саммите стран Персидского залива
Тамим бен Хамад Аль Тани

Впервые с 2017 года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в саммите лидеров арабских стран Персидского залива, который пройдет в саудовской провинции Эль-Улаа во вторник, чтобы завершить более чем трехлетний конфликт с соседними странами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия эмира в Twitter в понедельник вечером.

"Эмир Катара возглавит катарскую делегацию для участия в 41-й встрече в верхах высшего совета Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которая пройдет во вторник в провинции Эль-Улаа в братской Саудовской Аравии", - говорится в сообщении канцелярии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Минфин США разрешил финансовые операции с оппозицией Венесуэлы
Минфин США разрешил финансовые операции с оппозицией Венесуэлы
5 января 2021 г. 01:28
ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа
ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа
5 января 2021 г. 01:20
Джонсон объявил о введении третьего национального локдауна в Англии
Джонсон объявил о введении третьего национального локдауна в Англии
5 января 2021 г. 00:35
Действующий президент ЦАР победил на выборах главы государства
Действующий президент ЦАР победил на выборах главы государства
4 января 2021 г. 23:40
Британия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Британия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
4 января 2021 г. 22:56
Четыре страны снимут блокаду Катара
Четыре страны снимут блокаду Катара
4 января 2021 г. 22:41
Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище
Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище
4 января 2021 г. 22:05
В Беларуси объявлен Год народного единства
В Беларуси объявлен Год народного единства
4 января 2021 г. 21:47
В Австрии выявили первые случаи заражения британским штаммом COVID-19
В Австрии выявили первые случаи заражения "британским" штаммом COVID-19
4 января 2021 г. 21:28
Невеста Ассанжа призвала Трампа помиловать его
Невеста Ассанжа призвала Трампа помиловать его
4 января 2021 г. 19:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi