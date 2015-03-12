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    Эмир Катара прибыл с неожиданным визитом в Турцию

    Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене и Палестине

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Эмир Катара Тамим бен Хамед Аль Тани прибыл в четверг с неожиданным визитом в Турцию и провел переговоры с президентом страны Раджапом Тайипом Эрдоганом.

    Как отмечает Report со ссылкой на агентство Anadolu, лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, двусторонних экономических отношений, а также ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене и Палестине.

    Встреча лидеров Турции и Катара прошла на фоне активизации военных действий против террористической группировки "Исламского государство" в Сирии и Ираке вблизи турецкой границы. Турция и Катар являются близкими союзниками и имеют сходную позицию по большинству проблем в регионе.

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