Эмир Катара прибыл с неожиданным визитом в Турцию

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Эмир Катара Тамим бен Хамед Аль Тани прибыл в четверг с неожиданным визитом в Турцию и провел переговоры с президентом страны Раджапом Тайипом Эрдоганом.

Как отмечает Report со ссылкой на агентство Anadolu, лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, двусторонних экономических отношений, а также ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене и Палестине.

Встреча лидеров Турции и Катара прошла на фоне активизации военных действий против террористической группировки "Исламского государство" в Сирии и Ираке вблизи турецкой границы. Турция и Катар являются близкими союзниками и имеют сходную позицию по большинству проблем в регионе.