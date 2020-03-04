​Эмир Катара пообещал главе Афганистана помочь в диалоге с талибами

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре во вторник вечером с президентом Афганистана Ашрафом Гани пообещал продолжить усилия, чтобы наладить диалог между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" для достижения мирного соглашения между ними.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило катарское агентство новостей QNA.

"Президент Афганистана отметил усилия Катара, который внес вклад в достижение этого исторического соглашения… Эмир Катара заверил, что эмират продолжит прилагать усилия, которые могут помочь в организации диалога между афганским правительством и "Талибаном" для достижения другого мирного соглашения между двумя сторонами с целью установления безопасности и стабильности в Афганистане", - сообщает агентство.