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Эмине Эрдоган: Необходимо создание фонда для восстановления сектора Газа

Эмине Эрдоган: Необходимо создание фонда для восстановления сектора Газа Необходимо создание фонда для восстановления сектора Газа.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 17:40
Эмине Эрдоган: Необходимо создание фонда для восстановления сектора Газа

Необходимо создание фонда для восстановления сектора Газа.

Как сообщает Report, об этом первая леди Турции Эмине Эрдоган сказала на проходящем 15 ноября в Стамбуле заседании супруг глав государств и правительств "Единое сердце для Палестины".

По ее словам, в палестинском вопросе важна солидарность: "Давайте возьмем на себя инициативу по обеспечению мира в Палестине. Необходимо создать фонд для восстановления Газы с участием ООН, Организации исламского сотрудничества и других структур".

Э.Эрдоган призвала Совбез ООН к принятию срочных мер для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке Emine Erdogan offers to establish fund for restoration of Gaza Strip
Версия на азербайджанском языке Əminə Ərdoğan: “Qəzza zolağının bərpası üçün fond yaradılmalıdır”

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