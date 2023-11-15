Эмине Эрдоган: Необходимо создание фонда для восстановления сектора Газа

Необходимо создание фонда для восстановления сектора Газа.
Как сообщает Report, об этом первая леди Турции Эмине Эрдоган сказала на проходящем 15 ноября в Стамбуле заседании супруг глав государств и правительств "Единое сердце для Палестины".
По ее словам, в палестинском вопросе важна солидарность: "Давайте возьмем на себя инициативу по обеспечению мира в Палестине. Необходимо создать фонд для восстановления Газы с участием ООН, Организации исламского сотрудничества и других структур".
Э.Эрдоган призвала Совбез ООН к принятию срочных мер для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.