Эмине Эрдоган: Необходимо создание фонда для восстановления сектора Газа

Необходимо создание фонда для восстановления сектора Газа.

Необходимо создание фонда для восстановления сектора Газа.

Как сообщает Report, об этом первая леди Турции Эмине Эрдоган сказала на проходящем 15 ноября в Стамбуле заседании супруг глав государств и правительств "Единое сердце для Палестины".

По ее словам, в палестинском вопросе важна солидарность: "Давайте возьмем на себя инициативу по обеспечению мира в Палестине. Необходимо создать фонд для восстановления Газы с участием ООН, Организации исламского сотрудничества и других структур".

Э.Эрдоган призвала Совбез ООН к принятию срочных мер для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.