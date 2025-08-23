Эмине Эрдоган написала Мелании Трамп письмо о положении детей в Газе

О нас

Другие страны
23 августа 2025 г. 20:12
Жена турецкого лидера Эмине Эрдоган направила письмо первой леди США Мелании Трамп письмо с призывом поднять вопрос о тяжелом положении детей в Газе.

Как передает Report, об этом сообщили в Администрации президента Турецкой Республики.

Эрдоган написала, что ее "вдохновило" письмо жены американского лидера, переданное через Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину на Аляске, о состоянии детей на фоне российско-украинского конфликта.

"Я верю, что та значимая чуткость, которую вы проявили по отношению к 648 украинским детям, <...> будет также применена в отношении Газы", - говорится в тексте письма.

Первая леди Турции также призвала связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по этому вопросу и отметила, что обращение по ситуации в Газе соответствовало бы "исторической ответственности перед палестинским народом".

Ранее сообщалось, что Трамп во время встречи с Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании. Оно касалось судеб детей, похищенных в ходе российско-украинского конфликта.

Версия на азербайджанском языке ФотоƏminə Ərdoğan Qəzzada uşaqların vəziyyəti ilə bağlı Melaniya Trampa məktub yazıb

