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Embraer заявила о готовности содействовать властям после авиакатастрофы в Актау

Embraer заявила о готовности содействовать властям после авиакатастрофы в Актау Авиастроительная компания Embraer заявила, что готова сотрудничать с властями и компетентными органами по делу о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" Embraer-190 под казахстанским Актау.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 00:39
Embraer заявила о готовности содействовать властям после авиакатастрофы в Актау

Авиастроительная компания Embraer заявила, что готова сотрудничать с властями и компетентными органами по делу о крушении самолета "Азербайджанских Авиалиний" Embraer-190 под казахстанским Актау.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление компании.

"Наши мысли и соболезнования семьям, друзьям, коллегам и родным, кого затронуло произошедшее. Мы следим за ситуацией и абсолютно готовы оказать поддержку компетентным властям", - говорится в сообщении.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. По последним данным, погибли 38 человек. Согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

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