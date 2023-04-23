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Embraer начнет строить военные самолеты по стандартам НАТО

Embraer начнет строить военные самолеты по стандартам НАТО Бразильский авиапроизводитель Embraer в партнерстве с португальской аэрокосмической компанией OGMA будет производить самолеты, отвечающие требованиям НАТО.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 05:18
Embraer начнет строить военные самолеты по стандартам НАТО

Бразильский авиапроизводитель Embraer в партнерстве с португальской аэрокосмической компанией OGMA будет производить самолеты, отвечающие требованиям НАТО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Бразильская компания по производству самолетов Embraer SA делает несколько типов самолетов, в том числе легкий штурмовик под названием "Super Tucano". На прошлой неделе авиапроизводитель выпустил "A-29 Super Tucano" в конфигурации НАТО.

"Сертификация самолетов компании в НАТО может открыть двери на европейский и другие рынки", - отметил министр обороны Бразилии Хосе Мусио.

Embraer владеет 65% капитала португальской компании OGMA. Мусио подчеркнул, что производство самолетов именно в Португалии важно, поскольку оно уже отвечает предварительным требованиям НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyalı təyyarə istehsalçısı NATO standartlarına uyğun hərbi təyyarələr istehsal edəcək

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