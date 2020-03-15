Елизавету II и ее супруга могут поместить в карантин из-за угрозы коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп могут быть помещены в карантин из-за угрозы заражения новым коронавирусом.

Как передает Report, об этом со ссылкой на близкие к королевской семье источники сообщила в воскресенье газета The Sun. По ее сведениям, Ее Величество с супругом еще в четверг покинули Букингемский дворец.

"Она находится в добром здравии, однако было решено, что лучше перевезти ее в другое место. Многие в ее окружении несколько паникуют из-за коронавируса, - заявил один из собеседников издания. - Во дворце постоянно появляются посетители - политики и высокопоставленные лица со всего света. До последнего времени Ее Величество проводила много встреч, однако она уже через несколько недель отпразднует свой 94-й день рождения, и ее советники считают, что риски следует свести к минимуму".

Из-за почтенного возраста королевы и герцога Эдинбургского, которому в июне исполнится 99 лет, оба входят в группу риска. Болезнь, вызываемая коронавирусом нового типа, чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно у пожилых людей.