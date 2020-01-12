Елизавета II созвала совещание, где обсудят решение принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II созвала на 13 января совещание, посвященное решению принца Гарри и его супруги Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми от королевского дома.

Как передает Report, oб этом сообщает CNN.

По данным издания, это будет первая встреча старших членов королевской семьи.

По словам источника, на встрече в поместье королевы Сандрингем будут присутствовать Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри. Ожидается, что Меган также приедет на встречу из Канады.