Елизавета II приняла Байдена с супругой

Королева Великобритании Елизавета Вторая приняла в Виндзорском замке президента США Джозефа Байдена с супругой Джилл.

Королева Великобритании Елизавета Вторая приняла в Виндзорском замке президента США Джозефа Байдена с супругой Джилл.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом свидетельствуют распространенные национальными телеканалами кадры видеосъемки.

Байден прибыл в Виндзор из Корнуолла, где завершился трехдневный саммит G7, на вертолете. После этого президент пересел в автомобиль, который доставил его в замок, причем, что удивило журналистов, внедорожник Range Rover въехал во внутренний двор замка и подъехал вплотную к подиуму, на котором королева стояла в ожидании гостей. Елизавета Вторая была в розовом платье с цветочный принтом и розовой шляпке.

Во время приветствия Байден не нарушил протокол, как его предшественники, - он не пытался дотронуться до королевы. Однако супруга президента во время приветствия пыталась что-то убрать в левый карман пиджака.

Байдена встречал во дворце почетный караул, оркестр сыграл американский гимн. После этого королева и чета Байден посмотрели краткий парад и отправились в замок, где было запланировано чаепитие.

По сообщениям освещавших визит журналистов, королева сама налила себе чай и предложила гостям сендвичи и торт. Встреча продлилась на 20 минут дольше запланированного.