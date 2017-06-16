Елизавета II посетила район пожара в Лондоне для встречи с пострадавшими

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II посетали ту часть лондонского района Кеннсингтон, где расположен дом Grenfell Tower, в котором произошел крупный пожар, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Королева вместе со своим внуком принцем Уильямом посетили спортивный центр Westway, сотрудники которого оказывают помощь пострадавшим от пожара. Там глава государства и второй в очереди наследник британского трона пообщались с погорельцами, волонтерами и представителями местной общины.

Пожар в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 30 человек. В больницах остаются 37 пострадавших. В полиции при этом заявляют, что точное число жертв в данный момент не установлено, предполагая, что оно будет расти по мере обнаружения останков погибших.