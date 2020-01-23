Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit - ОБНОВЛЕНО

Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал в четверг на экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ратификация этого документа со стороны ЕС будет завершена после голосования на пленарной сессии Европарламента 29 января, что позволит Соединенному Королевству покинуть сообщество 31 января.

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Билль о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), подготовленный правительством Бориса Джонсона, обрел статус закона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это произошло после того, как в четверг его подписала королева Елизавета II.

О факте подписания законопроекта депутатов проинформировал заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс.

Brexit намечен на 31 января, однако для того, чтобы это произошло, соглашение о выходе Соединенного Королевства необходимо ратифицировать Европарламенту, где не должно возникнуть никаких препятствий.