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Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать "новую жизнь"

Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать "новую жизнь"

Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в заявлении Ее Величества, распространенном в понедельник вечером Букингемским дворцом.

"Сегодня у моей семьи состоялась очень конструктивная дискуссия по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи. 

Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь в качестве самостоятельной семьи, при этом оставаясь ценной частью моей семьи", - говорится в заявлении королевы.

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