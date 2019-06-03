Елизавета II подарила Трампу книгу Черчиля

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Королева Великобритании Елизавета II преподнесла Дональду Трампу подарок в виде первого издания книги Уинстона Черчиля, напечатанной в 1959 году, сообщает Report со ссылкой на СNN.

Книга в темно-красной обложке с позолотой была украшена золоченым королевским шифром, шелковыми форзацами и сшитыми вручную в цвет американского флага ободками.

Черчиль является автором серии книг о Второй мировой войне, издававшихся в период с 1948 по 1953 годы. За основу работ были взяты заметки и дневники бывшего премьер-министра Великобритании, которые составлялись политиком в период конфликта. Президент США Дональд Трамп является поклонником Уинстона Черчиля.

Королева также подарила президенту США набор из трех ручек, украшенных королевским шифром.

Меланье Трамп Елизавета II преподнесла специальную серебряную шкатулку, украшенную изображениями розы, чертополоха и трилистника, которые изображены в музыкальной комнате Букингемского дворца. Внутри подарка находилась украшенная вручную эмалевая крышечка.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II.