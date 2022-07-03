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Елизавета II передала часть обязанностей главы государства принцу Чарльзу

Елизавета II передала часть обязанностей главы государства принцу Чарльзу Королева Великобритании Елизавета II передает наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей главы государства.
Другие страны
3 июля 2022 г. 17:34
Елизавета II передала часть обязанностей главы государства принцу Чарльзу

Королева Великобритании Елизавета II передает наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей главы государства.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Sunday Times.

Издание сделало такой вывод после того, как в список официальных обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, впервые более чем за 10 лет были внесены существенные изменения. Ранее он включал перечень таких обязанностей из 13 пунктов, в который входили формальное назначение премьера, участие в открытии новых сессий парламента, совершение государственных визитов и встречи с первыми лицами других государств, посещающими с такими визитами Соединенное Королевство. Теперь же документ содержит лишь общую формулировку, согласно которой у королевы есть "ряд парламентских и дипломатических обязанностей". При этом источник издания во дворце заявил, что речь идет лишь о "незначительном обновлении" документа.

В мае 73-летний принц Чарльз впервые заменил Елизавету II на открытии парламентской сессии, выступив от ее лица с тронной речью. Королева не присутствовала на этой церемонии впервые за 59 лет. В этом году Его Высочество также присутствовал вместо матери на других мероприятиях, традиционно требующих участия монарха и стоявших в графике Елизаветы II.

96-летняя королева страдает от болей в спине и испытывает дискомфорт после поездок и долгих мероприятий. В ходе недавней аудиенции королева призналась, что ей трудно ходить, хотя и представила это как шутку. В октябре прошлого года Елизавета II была впервые за восемь лет госпитализирована и провела сутки в больнице, что объяснили необходимостью медицинского осмотра.

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