Елизавета II из-за проблем со здоровьем не примет отставку Джонсона в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II не будет принимать прошение об отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона 6 сентября в Букингемском дворце вследствие проблем со здоровьем.

Королева Великобритании Елизавета II не будет принимать прошение об отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона 6 сентября в Букингемском дворце вследствие проблем со здоровьем.

Как передает Report со ссылкой на газету The Sun , 96-летний монарх проведет встречу с уходящим главой правительства в замке Балморал в Шотландии, где она традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября.

В этой же резиденции Ее Величество примет нового премьер-министра, которым станет либо руководитель Форин оффиса Лиз Трасс, либо экс-министр финансов Риши Сунак. На встрече с одним из них королева поручит преемнику Джонсона сформировать новый состав правительства. Отмечается, что Елизавета II впервые в жизни утвердит премьер-министра страны не в Букингемском дворце, а в замке Балморал.

По информации газеты, монарх склоняется к такому развитию событий по рекомендации врачей, которые считают, что поспешное возвращение в Лондон негативным образом скажется на самочувствии Елизаветы II. Официально итоговое решение будет объявлено на следующей неделе.

Издание напомнило, что церемония формального назначения британским монархом премьер-министра, как правило, проходит либо в Букингемском дворце, либо в Виндзорском замке под Лондоном.