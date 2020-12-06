Елизавета II и ее супруг могут привиться от коронавируса в ближайшие недели

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип могут вакцинироваться от коронавируса уже в ближайшие недели в соответствии с рекомендациями своих врачей.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип могут вакцинироваться от коронавируса уже в ближайшие недели в соответствии с рекомендациями своих врачей.

Как передает Report, с таким предположением выступила газета Daily Mail.

По словам источников издания, королевская чета будет прививаться не в преференциальном режиме, супруги получат вакцину в порядке очереди в ходе второго этапа вакцинации, охватывающем, в частности, группу лиц старше 80 лет.

Ожидается, что королева и герцог примут предложение о прививке по совету своих лечащих врачей. Как указывает газета, публичное заявление Елизаветы II о прохождении процедуры может мотивировать людей последовать примеру королевской четы.

Представитель Букингемского дворца отказался комментировать данную информацию, заявив, что медицинские решения являются конфиденциальной информацией.