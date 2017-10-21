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    Элитный район Кабула обстрелян ракетами

    В этом районе расположены многие правительственные учреждения, в том числе президентский дворец

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В одном из богатейших районов Кабула сегодня прогремели несколько взрывов. Как сообщает Report, информацию об этом распространил телеканал Tolo News.  

    По информации, взрывы прогремели в районе Вазир Акбар Кхан на севере афганской столицы, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, а также президентский дворец. Здесь же находятся посольства США и Канады.  

    Предположительно, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF).

    Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

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