Элитный район Кабула обстрелян ракетами

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В одном из богатейших районов Кабула сегодня прогремели несколько взрывов. Как сообщает Report, информацию об этом распространил телеканал Tolo News.

По информации, взрывы прогремели в районе Вазир Акбар Кхан на севере афганской столицы, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, а также президентский дворец. Здесь же находятся посольства США и Канады.

Предположительно, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF).

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.