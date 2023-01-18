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Елена Зеленская передаст лидеру Китая послание от президента Украины

Елена Зеленская передаст лидеру Китая послание от президента Украины Первая леди Украины Елена Зеленская передаст послание лидеру Китая Си Цзиньпину от президента Владимира Зеленского. В нем глава государства написал свои предложения по прекращению войны с Россией.
Другие страны
18 января 2023 г. 03:48
Елена Зеленская передаст лидеру Китая послание от президента Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская передаст послание лидеру Китая Си Цзиньпину от президента Владимира Зеленского. В нем глава государства написал свои предложения по прекращению войны с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, письмо от украинского лидера она планирует передать вице-премьеру Китая Лю Хэ для передачи Си.

Зеленская добавила, что у нее также есть письма для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе.

"Сегодня я передам коллегам, участвующим в этой части форума, формульные письма" от президента Украины. Единство - это то, что возвращает мир. Как мир рассчитывает достичь климатического нейтралитета, если он даже не может остановить сожжение целых украинских городов. ", - заявила первая леди, добавив, что война имеет глобальные последствия, которые могут ухудшиться в случае поражения Украины.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın birinci xanımı Zelenskinin məktubunu Çin liderinə verəcək

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