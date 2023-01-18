Елена Зеленская передаст лидеру Китая послание от президента Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская передаст послание лидеру Китая Си Цзиньпину от президента Владимира Зеленского. В нем глава государства написал свои предложения по прекращению войны с Россией.

Первая леди Украины Елена Зеленская передаст послание лидеру Китая Си Цзиньпину от президента Владимира Зеленского. В нем глава государства написал свои предложения по прекращению войны с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Sky News , письмо от украинского лидера она планирует передать вице-премьеру Китая Лю Хэ для передачи Си.

Зеленская добавила, что у нее также есть письма для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе.

"Сегодня я передам коллегам, участвующим в этой части форума, формульные письма" от президента Украины. Единство - это то, что возвращает мир. Как мир рассчитывает достичь климатического нейтралитета, если он даже не может остановить сожжение целых украинских городов. ", - заявила первая леди, добавив, что война имеет глобальные последствия, которые могут ухудшиться в случае поражения Украины.