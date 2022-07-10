Электроэнергия в ФРГ может подорожать на несколько тысяч евро в год

Электроэнергия в ФРГ может подорожать на несколько тысяч евро в год

Рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется более заметным для потребителей в 2022 году, чем предполагалось ранее.

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Рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется более заметным для потребителей в 2022 году, чем предполагалось ранее. Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства. В этом объединении предположили, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят 2 700 евро в год, а, к примеру, из четырех - 5 000 евро. Методология подсчетов в статье не объясняется. "Все домохозяйства в Германии сталкиваются с невероятными сложностями. Особенно люди с низким доходом не могут себе позволить такие дополнительные траты", - сказал глава ассоциации Аксель Гедашко. Цены на энергоносители растут в ФРГ с конца 2021 года, ускорилась динамика после начала военных действий в Украине. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в июне стоимость энергоносителей выросла на 38 процентов. Правительство параллельно с этим планирует к 2024 году отказаться от российского газа. Поставки угля и нефти из РФ предполагается заменить к концу года. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram