El Pais: Каталония передала Испании текст резолюции о независимости

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Каталонское правительство представило резолюцию, в которой предлагается инициировать учредительный процесс провозглашения независимости, передает Report со ссылкой на El Pais.

Правящая каталонская коалиция "Вместе за "Да" (Junts pel Sí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) представили в парламент Испании сегодня резолюционное предложение об открытии учредительного процесса, который "заканчивается разработкой и утверждением конституции республики".