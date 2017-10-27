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    El Pais: Каталония передала Испании текст резолюции о независимости

    Правящая каталонская коалиция Вместе за Да представила в парламент Испании резолюционное предложение о независимости© Reuters

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Каталонское правительство представило резолюцию, в которой предлагается инициировать учредительный процесс провозглашения независимости, передает Report со ссылкой на El Pais.

    Правящая каталонская коалиция "Вместе за "Да" (Junts pel Sí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) представили в парламент Испании сегодня резолюционное предложение об открытии учредительного процесса, который "заканчивается разработкой и утверждением конституции республики".

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